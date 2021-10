Alle 21 bianconeri e bergamaschi in trasferta contro Zenit San Pietroburgo e Manchester United

Tocca a Juventus e Atalanta stasera nel terzo turno della fase a gironi di Champions League. I bianconeri cercano il terzo successo in tre partite sul campo dei russi dello Zenit di San Pietroburgo. Allegri punta dal primo minuto su De Ligt in difesa, al fianco di Bonucci, e su Morata in attacco. A centrocampo potrebbe toccare al recuperato Arthur. I bergamaschi fanno visita al Manchester United di Cristiano Ronaldo per continuare la marcia in vetta al gruppo F. Gasperini ancora in emergenza infortunati punta in attacco su Zapata supportato da Pasalic e Malinovsky. Fischio d’inizio dei due match alle ore 21.

