I bianconeri stasera a San Pietroburgo contro lo Zenit, i bergamaschi a Manchester contro lo United

Juventus e Atalanta possono fare un passo importante verso la qualificazione nel terzo turno della fase a gironi di Champions League. Stasera bianconeri e nerazzurri però sono impegnati in due trasferte complicate.

La squadra di Allegri, prima a punteggio pieno nel gruppo H, va a far visita allo Zenit di San Pietroburgo che ha già messo in difficoltà il Chelsea campione d’Europa. Il tecnico livornese ritrova dal primo minuto De Ligt e Morata e prova a lanciare Arthur. Possibile un turno di di riposto per Bentancour e Cuadrado. “E’ un match ball che dobbiamo assolutamente sfruttare, ci permetterebbe di guardare alle prossime partite con un’ottica differente – ha sottolineato Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia – Per noi è una tappa importante perché con un risultato positivo aumenteremmo le percentuali di passaggio del turno, che ora è aperto”.

Ancora più difficile ma affascinante l’impegno dell’Atalanta di scena a Old Trafford contro il Manchester United di Cristiano Ronaldo per il gruppo F. I bergamaschi, che guidano il girone, si presentano con la solita formazione rimaneggiata: ancora assenti i lungo degenti Gosens, Hateboer, Pessina, Toloi e Djimsiti.

“Questo stadio è fantastico, incredibile. Sicuramente giocare qui regala grandi emozioni, ma bisognerà utilizzarle e tramutarle in energia positiva. Si respira una grande atmosfera e avremo davanti una platea incredibile. Ci misureremo contro una squadra di grandissimo prestigio, dovremo giocare al meglio delle nostre possibilità”, il commento alla vigilia di mister Gasperini

