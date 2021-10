Stasera rossoneri di scena a Oporto. I nerazzurri ospitano lo Sheriff

(LaPresse) Serata già decisiva per Milan e Inter chiamate alla vittoria nel terzo turno di Champions per non comprettere del tutto le chance di qualificazione. I rossoneri sono di scena sul campo del Porto in formazione ancora largamente rimaneggiata. Fuori per Covid Theo Hernandez e Diaz oltre agli infortunati Maignan e Rebic e allo squalificato Kessie’. I nerazzurri invece ricevono a San Siro i sorprendenti moldavi dello Sheriff primi nel girone dopo aver sconfitto sia Shakhtar Donetsk sia Real Madrid. Fischio d’inizio dei due match alle 21. Domani tocca a Juventus, in casa dello Zenit, e all’Atalanta a Manchester contro lo United.

