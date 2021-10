Gli Azzurri si impongono nella finalina di Torino grazie al gol di Barella e al rigore di Berardi. Inutile la rete nel finale di De Ketelaere

L’Italia chiude al terzo posto la Nations League 2020-2021. Nella finale per il terzo posto, che si è giocata all’Allianz Stadium di Torino, i campioni d’Europa hanno sconfitto 2-1 il Belgio.

Succede tutto nella ripresa. Barella sblocca il risultato al 2’ con un tiro da fuori. Berardi raddoppia su rigore conquistato da Chiesa al 19’.

Nel finale gli ospiti, più in palla nel secondo tempo, accorciano le distanze in contropiede al 42’ con De Ketelaere, ma il risultato non cambia più.

Gli Azzurri di Mancini tornano così al successo dopo la battuta d’arresto contro la Spagna di mercoledì, che aveva interrotto una striscia di imbattibilità durata 37 partite.

Mancini: “Partita giocata bene”

“L’Italia dell’Europeo lo è stata anche con la Spagna, ma in dieci è difficile giocare le partite. Abbiamo avuto quel problema, senno sarebbe stata una gara come oggi. I ragazzi sono stati bravi, hanno giocato molto bene”, ha dichiarato il ct della nazionale italiana Roberto Mancini dopo il successo sul Belgio. “A centrocampo abbiamo diverse soluzioni, con giocatori di qualità, oggi hanno dimostrato di far bene e questa è la cosa positiva”, ha aggiunto Mancini. “La prova di Chiesa? Lui può giocare a destra e sinistra, non ha grandi difficoltà. È un calciatore importante, ma anche Berardi e Raspadori, così come Kean quando è entrato, hanno fatto benissimo”.

