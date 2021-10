Così il sindaco di Milano in conferenza stampa

(LaPresse) Sullo stadio “immagino che ci siano situazioni in cui non tutti la vediamo allo stesso modo però tutti sanno qual è la regola, se non si arriva a una sintesi decido io, non per muscolarismo” ma “è inutile mettere le mani avanti, perché con le società (Inter e Milan, ndr) c’è ancora da discutere. Ma bisogna essere onesti, non possiamo tenerli in ballo per illo tempore. Mi hanno chiesto di incontrarle e lo farò presto”, ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in conferenza stampa a Palazzo Marino.

