Oggi l'attaccante rossonero compie gli anni: "Cifra tonda"

“Anche quest’anno il mondo ha avuto il privilegio di compiere un intero giro attorno a Ibra: buon compleanno, Zlatan!“. E’ il tweet del Milan nel giorno del 40° compleanno di Zlatan Ibrahimovic. Anche sul sito del Milan è stato postato un messaggio di auguri per l’attaccante svedese. “Che giorno per Zlatan! Oggi il nostro attaccante raggiunge la cifra tonda, un compleanno speciale che avrebbe voluto festeggiare in campo contro l’Atalanta, magari con uno dei suoi gol. Per il rientro dovrà pazientare ancora un po’, dovendo supportare ‘da fuori’ la squadra impegnata a Bergamo”. “Oggi – si legge – Ibra celebra i suoi 40 anni, in una fase della carriera in cui sa ancora essere decisivo, prolifico e trascinante. Uomo squadra, leader, esempio: tanti auguri Zlatan, sei la dimostrazione che l’età è solo un numero!”. Le immagini dei momenti di festa a Milanello sono state diffuse sui social rossoneri, con la partecipazione della squadra, del tecnico Stefano Pioli, dei dirigenti e di tutto lo staff di Milanello. Il club ha fatto preparare per l’occasione una torta con la sagoma del viso di Ibrahimovic e la scritta ‘Always IZ’. All’attaccante è stata regalata una bottiglia di vino: ‘Caro Zlatan, una volta ci hai detto di essere come il vino rosso’, recita il biglietto. ‘Per festeggiarti nel giorno del tuo compleanno ti regaliamo questa bottiglia. E’ stata imbottigliata quando sei nato. E’ come te, più passano gli anni e più migliora’.

Zlatan’s birthday party at Milanello 🎂

Celebrating with the Rossoneri family 🔴⚫ La festa per i 40 anni di @Ibra_official a Milanello 🎂

Insieme alla tua famiglia rossonera 🔴⚫#SempreMilan pic.twitter.com/uU8IMBz5HE — AC Milan (@acmilan) October 3, 2021

