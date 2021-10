Decisiva una rete di Djuric al 66'

La Salernitana supera all’Arechi di Salerno il Genoa per 1-0 e conquista la prima vittoria in campionato nella gara valida per la settima giornata di serie A. Decide una rete di Djuric al 66′. Con questi tre punti la Salernitana sale a 4 punti e si stacca momentaneamente dall’ultimo posto in classifica. Il Genoa resta a 5 punti.

