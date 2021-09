L'esterno rossonero soffre di un problema al ginocchio sinistro

Non accenna a svuotarsi l’infermeria del Milan. Dopo la sconfitta contro l’Atletico Madrid in Champions League, che compromette il cammino in Europa, i rossoneri devono fare i conti con altri due infortunati. Alessandro Florenzi soffre di un problema al ginocchio sinistro e potrebbe essere operato. Nelle prossime ore sarà visitato a Roma. L’alternativa potrebbe essere un periodo di riposo forzato che gli costerebbe la convocazione in azzurro per la Nations League. Problemi anche per Brahim Diaz, che ha una tendinite al ginocchio. Il trequartista spagnolo potrebbe saltare il big match di domenica sera a Bergamo contro l’Atalanta.

