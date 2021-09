I rossoneri sfidano l'Atletico Madrid a San Siro

Vigilia di Champions League per le milanesi impegnate nella seconda giornata domani. Il Milan riceve l’Atletico Madrid. “Dove non arriviamo con l’esperienza dobbiamo arrivarci con l’entusiasmo”, dice il tecnico rossonero Pioli che potrebbe recuperare Kjaer, Florenzi e avere a disposizione Giroud. Il Diavolo deve fare punti per sperare di passare nel giorne di ferro in cui √® inserito, dopo la sconfitta di Anfield. Inter di scena in Ucraina, a Kharkiv, con lo Shaktar Donetsk dopo il ko interno con il Real e Inzaghi ritrova Correa per l’attacco ma il tecnico potrebbe confermare dal primo minuto la coppia Dzeko-Lautaro

