Pareggio 1-1 tra il Torino e la Lazio, la Roma stende l'Udinese

Il Napoli supera per 4-0 la Sampdoria a ‘Marassi’ nella gara valida per la quinta giornata di serie A e torna in testa alla classifica a 15 punti, lasciando a due lunghezze Milan e Inter. Sblocca il match Osimhen al 10′, raddoppio di Fabian Ruiz al 39′. Nella ripresa Osimhen firma la sua doppietta al 50′, a calare il poker ci pensa Zielinski al 59′. E’ terminata, invece, 1-1 la sfida tra Torino e Lazio. Succede tutto nella ripresa: Pjaca sblocca il risultato al 31′, Immobile pareggia i conti, su rigore, in pieno recupero, al 46′.

La Roma supera 1-0 l’Udinese nel posticipo. Decisivo il gol di Abraham al 36′ del primo tempo su assist dalla sinistra di Calafiori. Nel finale espulso Pellegrini, che salterà così il derby di domenica con la Lazio. Con questo risultato i giallorossi salgono al quarto posto con 12 punti, mentre i friulani rimangono fermi a 7.

