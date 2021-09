I gol tutti nella ripresa. Nel finale espulso Mihajlovic per proteste

Emozioni a non finire al Dall’Ara di Bologna dove i rossoblu di casa pareggiano per 2-2 contro il Genoa, nell’anticipo della 5/a giornata di Serie A. Una gara dai due volti, al limite del soporifero nel primo tempo e scoppiettante nella ripresa con un finale da brividi. Il Bologna riscatta parzialmente la disfatta di San Siro contro l’Inter con una prova tutto cuore e carattere, non bastano il gol di Hickey e il secondo centro stagionale di Arnautovic su rigore. Il Genoa di Ballardini però a sua volta si dimostra una squadra coriacea e capace di restare in partita fino alla fine grazie alle reti del grande ex Destro e di capitan Criscito su rigore. Nel burrascoso finale espulso per proteste Mihajlovic, mentre un enorme Sirigu evita la sconfitta per il Genoa. In classifica il Bologna sale al sesto posto momentaneo con 8 punti, liguri più indietro a quota 4.

Nel Bologna, Mihajlovic schiera Arnautovic al centro dell’attacco supportato da Orsolini, Soriano e Barrow sulla trequarti. In difesa davanti a Skorupski c’è De Silvestri a destra, Medel e Bonifazi al centro e Hickey a sinistra. In mezzo Dominguez e Svanberg. Nel Genoa, Ballardini si affida a Bani al centro della difesa al fianco di Maksimovic mentre Cambiaso e Criscito completano la linea arretrata davanti a Sirigu. A centrocampo giocano Badelj e Rovella con Kallon, Hernani e Fares a supporto dell’unica punta Destro. Bologna con il lutto al braccio per la scomparsa di Romano Fogli, osservato anche un minuto di silenzio prima della gara. In tribuna si rivede il patron Joey Saputo.

Inizio da brividi per il Bologna, con il Genoa subito vicinissimo al gol con Kallon che spara alto da ottima posizione su assist di Fares da sinistra. Azione nata da una palla persa di Hickey a centrocampo. Scampato il pericolo, la squadra di Mihajlovic prova a prendere in mano le redini del gioco ma il Genoa è molto aggressivo e sempre pronto a ripartire. Poco dopo il quarto d’ora ancora liguri pericolosi con l’intraprendente Cambiaso, che impegna Skorupski con un sinistro rasoterra dal limite. La squadra di Ballardini sembra essere più in palla, mentre il Bologna appare nervoso e incerto in fase di impostazione. I sei gol presi contro l’Inter, forse, sono ancora nella testa di Arnautovic e compagni che non riescono a cambiare passo. Poco prima dell’intervallo la prima vera palla gol per il Bologna, un sinistro su punizione dal limite di Arnautovic con palla alta. Ci prova poi Soriano in area, Sirigu è attento.

Nel secondo tempo, dopo quattro minuti il Bologna passa in vantaggio con un sinistro rasoterra dal limite di Hickey su respinta della difesa ligure da calcio d’angolo. Il Genoa non si abbatte e al 55′ trova il meritato pareggio con un bel gol di testa di Destro, ex di turno, su cross dalla sinistra di capitan Criscito. Il bomber del Genoa poco dopo sfiora anche il raddoppio, sempre di testa, questa volta un grande Skorupski respinge in angolo. La partita si accende, il Bologna si rende a sua volta pericoloso con una girata di Arnautovic da centro area deviata in angolo. A mezzora dalla fine, Ballardini si gioca la carta dell’eterno Pandev al posto di Hernani. In precedenza nel Bologna erano entrati Svov Olsen e Vignato per Orsolini e Barrow. Proprio il neo entrato Vignato si mostra subito intraprendente, servendo Hickey in area che di sinistro impegna Sirigu. Il Bologna ora insiste con Arnautovic che sfiora l’eurogol su destro al volo di poco fuori. Il Genoa è alle corde, solo un grande Sirigu riesce a tenere in partita i suoi con una respinta miracolosa su colpo di testa di De Silverstri. Nel finale succede di tutto: all’85’ il neo entrato Vanheusden trattiene Sansone in area, per l’arbitro è rigore per il Bologna. Dal dischetto Arnautovic non sbaglia. Ma all’89’ fallo ingenuo di Bonifazi in area su Kallon e questa volta il rigore è per il Genoa: Criscito è freddissimo e firma il 2-2. Il risultato più giusto, anche se in pieno recupero i padroni di casa sfiorano la vittoria prima con una traversa di Skov Olsen di testa e poi con un miracolo di Sirigu su Soriano.

