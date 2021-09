Stasera i nerazzurri ospitano a San Siro le merengues di Carlo Ancelotti

Da una parte un’Inter che non stacca il pass per gli ottavi da dieci anni, dall’altra un’autentica regina di Coppa. Guidata in panchina un signore che di trionfi in Europa se ne intende. L’avventura in Champions League di Simone Inzaghi parte dal Real Madrid di Carlo Ancelotti: l’avversaria con cui, con tutta probabilità, Dzeko e compagni si giocheranno il primo posto. Cercando di far dimenticare ai tifosi le ultime, clamorose eliminazioni ai gironi nelle ultime stagioni. Il tecnico nerazzurro schiva però il passato per concentrarsi esclusivamente sull’oggi. “Abbiamo una grandissima opportunità di scrivere una bellissima pagina per il presente”, spiega. “Sarà un girone non semplicissimo. Oltre ai Blancos ci sono altre due squadre che faranno di tutto per metterci in difficoltà, ma il nostro obiettivo è passarlo. Sarà una partita molto insidiosa, contro una squadra con una grandissima storia, un grandissimo allenatore e dei grandissimi giocatori. Ma la vogliamo affrontare nel migliore dei modi”, aggiunge.

In panchina sarà sfida tra il ‘giovane’ e il ‘maestro’. “C’è chi dice che mi manca esperienza in Europa? Da allenatore, tra Europa League e Champions, sono vicino alle 50 partite. Poi è normale che Ancelotti abbia più esperienza di me”, osserva Inzaghi. “E’ uno dei più vincenti della storia. Un grandissimo allenatore, con cui tante volte in passato è stato un piacere parlare di calcio. Dà un bel gioco e una grande organizzazione alle sue squadre. Servirà la partita perfetta. Giocheremo con il coltello tra i denti, sperando di essere nella nostra giornata migliore”, è la promessa del tecnico nerazzurro, che indica la ricetta per provare a fermare i madrileni: “Fare bene le due fasi. Col recupero di Modric sappiamo che il Real palleggia molto bene, che sa giocare negli spazi stretti, ma può prenderti anche in profondità. Dovremo essere bravi – sottolinea – anche nella fase di possesso, per farli correre tanto”.

Inzaghi torna poi al pari con la Sampdoria: “Una battuta d’arresto che ha lasciato del rammarico. Però abbiamo giocato gli ultimi 20 minuti in dieci ed è lì che spesso si decidono le partite”. Le ore che separano dalla sfida saranno decisive per capire se Bastoni sarà della partita o sarà rilevato da Dimarco, reduce dal primo gol in nerazzurro. “Lo valuterò in questi allenamenti che mancano. Il ragazzo vuole esserci, ieri ha fatto un allenamento blando e in questi giorni dovrà forzare un po’ di più. C’è abbastanza ottimismo ma bisognerà vedere le risposte che darà in campo”. Il difensore ha lavorato in gruppo e si respira ottimismo. Tra le armi in più per i nerazzurri, il pubblico di San Siro: “Abbiamo giocato in casa solo la partita con il Genoa del 21 agosto, è passato tantissimo tempo e vogliamo giocare davanti ai nostri tifosi”, spiega Inzaghi.

Il veterano Handanovic vede, nel cammino avaro di soddisfazioni in Champions degli ultimi anni, “uno stimolo”. E garantisce che questa Inter “ha più esperienza, è più consapevole e determinata. Il nostro obiettivo è sempre passare il turno. Se gli altri anni non siamo riusciti, vuol dire qualcuno è stato più bravo di noi o che non siamo stati all’altezza. Però quello è il passato e noi dobbiamo pensare alla partita di domani”. Che vedrà l’Inter sfidare un Real “in un ottimo stato di forma. Appena toccano il pallone fanno gol e il trio degli attaccanti sta molto bene. Toccherà a noi limitarli e fermarli”. Il capitano nerazzurro assicura di non essere stato toccato dalle ultime critiche: “C’è tante gente che parla ma che non sa cosa significa essere un portiere, o dà giudizi superficiali. Sono abbastanza autocritico, penso di sapere quando sbaglio e quando no. Ci sono errori individuali e errori di squadra: non bisogna scaricare la colpa su uno o due”.

