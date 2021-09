20 mila supporter dell'Albiceleste a Buenos Aires al match con la Bolivia

(LaPresse) – I tifosi giovedì sono tornati allo stadio per la prima volta dall’inizio della pandemia per celebrare la vittoria per 3-0 della Nazionale dell’Argentina con la Bolivia nella partita di qualificazione ai Mondiali del 2022. Il match, disputato allo stadio Monumental di Buenos Aires, è stato deciso una tripletta di Leo Messi, che ha così battuto il record di gol con una Nazionale di calcio sudamericana detenuto da Pelè. Ventimila gli spettatori ammessi nell’impianto, il 30% della capacità, con mascherina, controllo della temperatura e in possesso di una app approvata dal governo con la diagnosi del possessore in merito al Covid-19.

