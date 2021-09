Da venerdì 10 settembre riparte la vendita dei tagliandi sospesa settimana scorsa dopo la rabbia dei tifosi rossoneri che contestavano il caro biglietti

Il Milan ha tagliato i prezzi dei biglietti per le gare di Champions League dopo che la campagna di vendita era stata sospesa per l’ondata di protesta dei tifosi rossoneri furiosi per le tariffe troppo alte. I prezzi partono questa volta da 39 euro, per il terzo anello blu/verde, contro i 69 del tariffario precedente. Più economico anche il secondo anello blu, il settore generalmente occupato dagli ultrà: costerà 54 euro contro i 140 della prima versione di prezzi.

I tagliandi saranno messi in vendita da domani 10 settembre. La prima fase sarà riservata agli abbonati alla stagione 2019/20. Dal 13 settembre potranno acquistare anche i possessori della carta Cuore Rossenero con prezzi più cari e dal 14 settembre scatterà la vendita libera.

Le tre partite in listino sono Milan-Atletico-Madrid del 28 settembre, Milan-Porto del 3 novembre e Milan-Liverpool del 7 dicembre.

