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martedì 5 maggio 2026

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Venezia, tre persone finiscono in acqua: ventenne muore annegato

Venezia, tre persone finiscono in acqua: ventenne muore annegato
Venezia, 5 maggio 2026 (Foto vigili del fuoco)
LaPresse
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Il corpo della vittima è stato recuperato questa mattina a San Polo

Il corpo di un ragazzo di 20 anni è stato recuperato senza vita questa mattina nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza a San Polo, sestiere di Venezia.

L’intervento dei vigili del fuoco è scattato alle 5:30 nella acque della zona San Polo 2640, dove risultava disperso un giovane appartenente a un gruppo di tre persone. Due di loro sono stati tratti in salvo da un’imbarcazione di passaggio mentre la vittima non è più riemersa. Sul posto sono intervenute due autopompe lagunari (APL) della sede di Venezia Dorsoduro, con il supporto dei sommozzatori del nucleo regionale che hanno avviato le ricerche nella laguna. Intorno alle 7:15 il corpo del giovane è stato individuato e recuperato dai sommozzatori. Presenti i Carabinieri e il personale sanitario del Suem 118. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

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