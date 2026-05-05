Home > Sport > Basket > Achille Polonara annuncia il ritiro: “Ci ho provato ma è ora di dire basta”

Il campione di basket su Instagram: “Non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero”

Achille Polonara annuncia l’addio al basket giocato. Lo fa sapere lui stesso su Instagram, con un post nel quale ringrazia “coaches, compagni, staff medico di ogni squadra dove sono stato per avermi fatto sentire un bravo giocatore ma soprattutto un uomo. Grazie a chi mi ha insultato nei social e nei palazzetti, siete stati la mia forza! Vorrei che questo momento non arrivasse mai”.

Il 34enne di Ancona, in forza alla Dinamo Sassari, è stato sottoposto nel 2023 a intervento per la rimozione di una neoplasia testicolare; a giugno 2025 gli è stata diagnosticata una forma di leucemia mieloide acuta, curata a Bologna e a Valencia. “Ci ho provato, riprendendo gli allenamenti individuali ma capisco che è ora di dire basta al basket giocato perché non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero! Mi mancherai palla a spicchi”, scrive ancora l’azzurro.

Il palmarès di Achille Polonara

Nato ad Ancona il 23 novembre 1991, Polonara ha giocato per club importanti come Varese, Reggiana, Virtus Bologna, Dinamo Sassari, Baskonia, Fenerbahçe, Efes e Zalgiris. Può vantare un palmarès ricco di trofei tra cui un campionato italiano, due Supercoppe e una FIBA Europe Cup. In carriera ha indossato anche la maglia della Nazionale, vincendo la medaglia d’argento all’Europeo under 20 nel 2011. Inoltre nel 2025, in seguito alla diagnosi della leucemia, è stato simbolicamente convocato come capitano per le qualificazioni ai Mondiali 2027.