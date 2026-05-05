Bari, arrestati 14 esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio

L’operazione della DDA è legata alle indagini sugli omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo

Svolta nelle indagini sugli omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: è in corso una vasta operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, condotta congiuntamente dalla Questura di Bari e dai Carabinieri del Comando Provinciale BAT, che ha portato all’arresto e al fermo di 14 esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio.

Proseguono intanto perquisizioni e controlli su larga scala, eseguiti con il concorso di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. I dettagli dell’inchiesta saranno illustrati nel corso della conferenza stampa prevista alle 10:30 presso la Procura della Repubblica di Bari.

Lello Capriati, nipote dello storico boss Tonino, fu ucciso a colpi di pistola la sera del 1 aprile 2024 a Torre a Mare, a Bari. Filippo Scavo, ucciso nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, durante una sparatoria in una discoteca di Bisceglie, era invece ritenuto vicino al clan mafioso Strisciuglio.