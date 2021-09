L'ex campione brasiliano posta una foto con un pallone da calcio in mano

Pelè è stato operato per un sospetto tumore al colon. “Cari amici, grazie per tutti i vostri messaggi d’affetto. Ringrazio Dio perché mi sento molto bene e per aver fatto sì che i dottori Fabio e Miguel si siano presi cura della mia salute” ha scritto il campione su Instagram, postando una foto di se stesso con un pallone da calcio in mano. “La scorsa domenica mi sono operato per rimuovere una lesione sospetta al colon. Il tumore è stato identificato durante i test di cui ho parlato la scorsa settimana. Fortunatamente, sono abituato a celebrare le grandi vittorie con voi. Affronterò questo match con il sorriso, molto ottimismo e gioia per la vita, circondato dall’amore degli amici e della mia famiglia” ha concluso Edson Arantes do Nascimento.

