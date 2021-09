Il commissario tecnico alla vigilia della partita di Reggio Emilia: "I gol? Arriveranno ma non dobbiamo cercare colpevoli per forza"

(LaPresse) Dopo i due pareggi consecutivi contro Bulgaria e Svizzera, il cammino dell’Italia verso i Mondiali del prossimo anno si è complicato. Domani sera a Reggio Emilia, contro la Lituania, agli Azzurri serviranno i tre punti. Lo sa bene Roberto Mancini. “Dobbiamo vincere, se vinciamo domani recuperiamo punti”, ha spiegato il ct in conferenza stampa, aggiungendo: “Si potrebbe anche arrivare alla differenza reti se si arriva a pari punti”. Mancini respinge le critiche a Immobile per la scarsa vena realizzativa in azzurro. “Non sono preoccupato, il gol arriverà, ma non dobbiamo cercare colpevoli per forza”, ha detto il ct.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata