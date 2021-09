Il match, valevole per il girone sudamericano di qualificazioni mondiali, è stato definitivamente sospeso dopo un'ora di interruzione

Sospesa dopo pochi minuti di gioco la partita tra Brasile e Argentina valida per il girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali del 2022. Dopo meno di dieci minuti di gioco, c’è stato un accenno di rissa per uno scontro tra due giocatori poi improvvisamente sono entrate in campo delle non meglio precisate autorità brasiliane che hanno portato allo stop del gioco.

I giocatori dell’Argentina hanno lasciato il campo dopo poco mentre quelli del Brasile hanno continuato a rimanere sul prato e a parlare con il personale ai lati del terreno di gioco. Gli animi in campo erano già tesi prima del match, a causa della decisione delle autorità sanitarie brasiliane di mettere in quarantena i quattro giocatori argentini provenienti dalla Premier League inglese.

L’ingresso in campo delle autorità sanitarie brasiliane è stato dovuto al fatto che il ct dell’argentina Lionel Scaloni ha schierato da titolari tre dei quattro giocatori a cui era stata ordinata la quarantena, il portiere Emiliano Martinez dell’Aston Villa e il duo del Tottenham Giovanni Lo Celso e Cristian Romero. Ora il Brasile rischia pesanti conseguenze dal punto di vista sportivo, visto che la Conmebol aveva avvisato la Federazione di non rompere gli accordi circa le ‘bolle’ sportive e di far scendere regolarmente in campo i giocatori argentini.

