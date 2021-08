Gli inglesi offrono 25 milioni di euro: accordo vicino

(LaPresse) – Cristiano Ronaldo si allontana dalla Juventus. Ieri il suo agente Jorge Mendes ha incontrato i dirigenti bianconeri per discutere dell’offerta del Manchester City che mette sul piatto 25 milioni per il portoghese. La Juve ne vuole 30 ma l’affare si può concludere anche per la volontà di cambiare aria di Cr7, che in Premier percebirebbe lo stesso ricco compenso garantitogli a Torino. Il giocatore, che avrebbe sentito al telefono il tecnico dei Citizens Pep Guardiola, stamattina si è presentato regolarmente all’allenamento ma il club ora pensa a un sostituto: i nomi sono quelli di Kean, Icardi e Scamacca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata