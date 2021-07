Il portiere dell'Atalanta in Premier League. Il Barca mette il francese sul mercato

E’ ufficiale l’addio alla Serie A di un grande protagonista dell’Atalanta delle meraviglie. Pierluigi Gollini è da oggi un giocatore del Tottenham. Il portiere lascia la Dea in prestito con diritto di riscatto che, informa il club londinese, potrebbe tramutarsi in obbligo a determinate condizioni. Per il goocatore bolognese si tratta di un ritorno in Inghilterra, dove ha già giocato nella stagione 2016/17 con la maglia dell’Aston Villa. E a Londra potrebbe raggiungerlo presto Cristian Romero, altro obiettivo del ds degli Spurs Paratici. Il Tottenham è pronto a versare una cinquantina di milioni, di cui dieci di bonus. In caso di partenza, i bergamaschi sono pronti a sostituirlo con lo juventino Merih Demiral. E a proposito dei bianconeri, che attendono sempre di chiarire il futuro di Cristiano Ronaldo, possibile obiettivo del Psg se Kylian Mbappé si accaserà al Real Madrid, prosegue la trattativa con il Sassuolo per Manuel Locatelli.

I neroverdi poi hanno aperto un fronte con l’Inter, sempre a caccia di rinforzi in avanti: Beppe Marotta ha messo nel mirino Gianluca Scamacca, rientrato dal prestito al Genoa. Si ragiona sulla formula del prestito con diritto di riscatto. Tornando a Torino, la Juventus deve guardarsi dagli assalti delle big d’Europa a Federico Chiesa, grande protagonista del trionfo degli azzurri all’Europeo. Dalla Spagna riferiscono che i bianconeri avrebbero rifiutato un’offerta di 100 milioni dal Liverpool, dopo aver già detto ‘no’ agli 80 milioni messi sul piatto dal Bayern Monaco. Restando in Spagna, il Barcellona ha messo sul mercato Antoine Griezmann ed è disposto ad ascoltare eventuali offerte per l’attaccante, ma il francese ha solo una destinazione in mente: l’Atletico Madrid. Lo riporta ‘Sport’, secondo cui il giocatore ha già comunicato di essere disposto a lasciare la Catalogna solo per tornare nella sua ex squadra, per la quale potrebbe abbassarsi lo stipendio. La situazione però è in stallo, perché la proposta arrivata dai colchoneros (scambio con Saul) non scalda particolarmente i dirigenti blaugrana.

Sempre i media spagnoli si interessano del futuro di Diego Godin, che potrebbe lasciare il Cagliari in questa sessione di mercato. Secondo ‘As’ il Besiktas è a caccia di un difensore esperto in vista della prossima edizione di Champions League. L’ex capitano dell’Atletico Madrid non ha nascosto di aver ricevuto una proposta da parte del club turco. I sardi, intanto, hanno ceduto in prestito all’Olbia Salvatore Boccia e Giuseppe Ciocci. Passando alla Premier League, è ufficiale il rinnovo di Ole Gunnar Solskjaer con il Manchester United: il nuovo contratto scade il 2024. Il Chelsea è pronto a follie per Erling Haaland: pronta per il Borussia Dortmund una maxiofferta di 150 milioni di euro. I Blues invece potrebbero salutare Marcos Alonso, che l’Inter vede come possibile alternativa a Hector Bellerin dell’Arsenal: lo spagnolo ex Fiorentina piace al tecnico Inzaghi e, vantaggio non da poco, conosce già la Serie A.

