Crans Montana, Tajani vede Parmelin: “Da Berna impegno per soluzione spese mediche”

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha incontrato a Roma il presidente svizzero Guy Parmelin. “Ha confermato l’impegno della Svizzera a trovare rapidamente una soluzione definitiva affinché le spese mediche non gravino più sulle famiglie dei giovani italiani colpiti dalla tragedia di Crans-Montana”, ha scritto Tajani su X. “Si tratta di un onere che non può ricadere né su di loro né sullo Stato italiano, che non ha alcuna responsabilità in merito. L’Italia si è costituita come parte civile nel procedimento avviato in Svizzera e continuerà a seguire con attenzione ogni sviluppo, insieme alle famiglie”. Nel corso dell’incontro – ha aggiunto Tajani – “abbiamo anche affrontato la crisi in Medio Oriente: la chiusura di Hormuz e i recenti attacchi contro gli Emirati Arabi Uniti destano preoccupazione. Con il Presidente Parmelin abbiamo concordato di rafforzare ulteriormente le relazioni economiche e la cooperazione transfrontaliera, anche in ambito europeo”.