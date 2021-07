Ufficializzata in casa Roma la cessione in prestito del portiere Pau Popez al Marsiglia "a fronte del riconoscimento di un corrispettivo fisso di 720 mila euro, e variabile per un massimo di 500 mila euro".

Il Milan non si ferma e continua ad essere il vero protagonista di questa prima fase del calciomercato. Dopo le visite mediche e la firma nella giornata di ieri, il club rossonero ha ufficializzato l’ingaggio in rossonero di Olivier Giroud che vestirà la maglia numero 9. Un passaggio formale (accordo biennale a 3,5 milioni di euro netti con opzione per la terza stagione) che arriva nel giorno in cui è atterrato all’aeroporto di Linate, con un volo da Madrid, il fantasista Brahim Diaz che venerdì scorso ha lasciato il centro sportivo del Real per iniziare la sua seconda avventura in rossonero. Da esterno trequartista il centrocampista spagnolo ha totalizzato con la squadra di Pioli 39 presenze e ha intenzione di lasciare ancora di più il segno. “Sono molto contento e felice”, ha dichiarato lo spagnolo, che nella scorsa stagione è stato artefice di diversi assist. Indosserà la maglia che fu di Rivera, la numero dieci, quella lasciata libera da Calhanoglu. Il giovane fantasista, pronto a giocare la Champions, arriva in prestito biennale con diritto di riscatto fissato a circa 22 milioni. Ma la squadra rossonera non si accontenta e punta a completare al più presto la sua squadra con almeno altri due nuovi innesti. Dopo una parziale frenata per alcuni dettagli da perfezionare, è arrivato il via libera per le visite mediche di Fodè Ballo-Touré, esterno francese proveniente dal Monaco, mentre per il ruolo di trequartista si continua a seguire la pista che porta a Nikola Vlasic. Il Cska Mosca chiede però 30 milioni. Ancora più complicata l’ipotesi Hakim Ziyech per coprire la fascia destra offensiva. Il Chelsea per il centrocampista marocchino ha speso 40 milioni nel 2020 per comprarlo dall’Ajax.

L’Inter intanto prova ad inserirsi nelle trattative per l’acquisto del brasiliano Alex Telles dal Manchester United, esterno su cui ha messo gli occhi da tempo la Roma. Per la fascia destra invece la società nerazzurra va avanti con il Cagliari per Nandez. Mentre l’Empoli è ad un passo per chiudere la trattativa per il terzino destro sloveno Petar Stojanovic dalla Dinamo Zagabria, il Bologna ha ufficializzato lo cambio dei portieri con il Frosinone. In rossoblù arriva Francesco Bardi che lascia quindi il club laziale. Nella stessa operazione il percorso inverso è stato fatto da Ravaglia (in prestito) che diventa quindi il portiere del club ciociaro.

Ufficializzata in casa Roma la cessione in prestito del portiere Pau Popez al Marsiglia “a fronte del riconoscimento di un corrispettivo fisso di 720 mila euro, e variabile per un massimo di 500 mila euro“. L’accordo prevede l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 12 milioni di euro. Il club giallorosso ha puntato intanto gli occhi su Matias Viña, uruguaiano difensore del Palmeiras e della Nazionale per cui ci sono stati dei contatti. Sul tavolo della trattativa 18 milioni. Per il Torino invece dopo la risoluzione di Sirigu, vicina la cessione di Meitè che sembra ad un passo dal Benfica, a titolo definitivo per un cifra intorno ai 7 milioni. Il campionato italiano continua però a piacere anche all’estero, soprattutto per quanto riguarda i portieri. Il Tottenham ha messo gli occhi sull’estremo difensore dell’Atalanta Pieluigi Gollini. I primi contatti sono già stati avviati e la trattativa potrebbe concentrizzarsi sulla base di un prestito pluriennale con obbligo di riscatto.

