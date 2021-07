Milan, spunta l'idea Luis Alberto

(LaPresse) – Lionel Messi e il Barcellona hanno trovato l’accordo sul rinnovo del fuoriclasse argentino il cui contratto è scaduto il 30 giugno. Il 34enne fantasista firmerà per 5 anni, dimezzandosi lo stipendio, che si aggirava sui 70 milioni più bonus. La società catalana ha fissato una clausola rescissoria da 350 milioni. Manca solo l’annuncio ufficiale. In Italia il Milan dopo aver raggiunto l’obiettivo Giroud, atteso in serata a Milan, in attacco è ancora alla ricerca del trequartista che deve sostiuire Calhanoglu. Spunta il nome di Luis Alberto ai ferri corti con la Lazio. Il club rossonero potrebbe inserire nella trattativa due tra Leao, Caldara, Castillejo e Saelemaekers.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata