Respinto anche il ricorso di cinque società di Serie C

Il Consiglio federale della Figc ha respinto il ricorso delle sei società, una di B (Chievo) e cinque di C (Carpi, Novara, Samb, Paganese e Casertana), contro le bocciature da parte della Covisoc. Niente ripescaggio dunque. Le società potranno ricorrere ancora al Coni. La parola fine si avrà il 27 luglio. Il Consiglio della Figc ha successivamente fissato il termine perentorio del 21 luglio per presentare le domande e i relativi adempimenti per la sostituzione in Serie C della rinunciataria Gozzano. Per le riammissioni e i ripescaggi per il completamento dell’organico in Serie B e in Lega Pro resta valido il termine già precedentemente fissato al 19 luglio.

“I ricorsi non sono stati accolti. Ora ci sono 48 ore di tempo per fare ulteriore ricorso al Collegio di Garanzia, c’è ancora una partita aperta per quanto riguarda la valutazione degli organi di giustizia” il commento del presidente federale Gravina.

