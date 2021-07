Lazio-Roma alla sesta giornata, Torino-Juventus alla settima. Derby d'Italia il 24 ottobre, quello della Madonnina il 7 novembre

Svelato il calendario di Serie A 2021-2022. Questa la prima giornata del girone di andata, in programma il 22 agosto:

Bologna-Salernitana

Cagliari-Spezia

Empoli-Lazio

Verona-Sassuolo

Inter-Genoa

Napoli-Venezia

Roma-Fiorentina

Sampdoria-Milan

Torino-Atalanta

Udinese-Juventus

Il primo derby sarà quello della Capitale: Lazio-Roma si disputerà alla sesta giornata, nel weekend del 5-6 settembre. Nella giornata successiva ci sarà il derby della Mole, col Torino che ospiterà la Juventus. Il 24 ottobre, per la nona giornata, è in programma Inter-Juventus, mentre il 7 novembre si giocherà Milan-Inter, valido per la 12esima giornata.

Questa, invece, la prima giornata del girone di ritorno, in programma il 6 gennaio 2022, diversa da quella di andata per la novità del calendario asimmetrico:

Atalanta-Torino

Bologna-Inter

Fiorentina-Udinese

Juventus-Napoli

Lazio-Empoli

Milan-Roma

Salernitana-Venezia

Sampdoria-Cagliari

Sassuolo-Genoa

Spezia-Verona

Il torneo scatterà il 22 agosto, con la novità dei due gironi asimmetrici. La seconda parte della stagione, infatti, per la prima volta nella Serie A, avrà un svolgimento completamente differente rispetto all’andata.

Il campionato si chiuderà il 22 maggio.

Cinque turni infrasettimanali: 22 settembre, 27 ottobre, 1 e 22 dicembre, 6 gennaio.

Cinque soste per le nazionali: 5 settembre, 10 ottobre, 14 novembre, 30 gennaio (squadre non europee), 27 marzo.

Il campionato sarà fermo per le feste di Natale tra il 23 dicembre e il 5 gennaio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata