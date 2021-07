Notte di euforia in tutto il Paese: in migliaia in piazza a Roma, Milano, Napoli e Torino

Notte di festeggiamenti in tutta Italia per il trionfo della Nazionale agli Europei di calcio. Il successo di Wembley sull’Inghilterra dopo i calci di rigore ha scatenato il delirio in tutto il Paese. Da Roma a Milano, da Torino a Napoli, centinaia di migliaia di tifosi sono scesi nelle strade e nelle piazze per celebrare la vittoria degli Azzurri.

