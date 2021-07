Il ct azzurro Roberto Mancini non cambia il suo 11 titolare, Mattarella allo stadio

L’Italia cerca il secondo europeo della sua storia a Wembley nella finale contro l’Inghilterra padrona di casa. E’ l’atto finale di Euro 2020 di fronte ai 67 mila spettatori dello stadio londinese.

45’+4′ Finito il primo tempo: l’Inghilterra avanti 1-0 con rete di Shaw in avvio

45’+1′ Palla da destra per Immobile: girata al volo, tiro murato dalla retroguardia inglese

45′Quattro i minuti di recupero



39′ Pallone sulla sinistra per Immobile, pescato il fuorigioco

37′ Palla di Shaw in mezzo all’area: nessun compagno riesce a deviarla e l’Italia libera con Emerson

35′ Grande giocata di Chiesa: il guizzo dello juventino si chiude con un tiro a fil di palo!

28‘ Destro di Insigne da fuori area: abbondantemente a lato

23′ Infortunio al ginocchio per Jorginho: il regista a bordo campo, ma torna a giocare. Cristante era comunque pronto a sostituirlo

17′ Palla in area per Emerson, pescato in fuorigioco

13′ Kane apre sulla destra per Trippier, ancora libero: cross sbagliato totalmente

10′ Inghilterra ancora pericolosa: cross da destra, provvidenziale chiusura di Chiellini

7′ Punizione dell’Italia: batte Insigne a giro, palla alta sopra la traversa

2′ Italia subito sotto: manovra avvolgente e corale dell’Inghilterra, palla a Shaw che punisce Donnaruma. 1-0 per gli inglesi

21.00 Partito il match di finale a Wembley

20.59 I giocatori di Italia e Inghilterra si sono inginocchiati al centro del campo prima dell’inizio della finale dio Euro 2020, in sostegno al movimento Black Lives Matter contro il razzismo. Gli Azzurri hanno confermato la decisione di rispettare e solidarizzare con la richiesta da paerte delle altre squadre che dall’inizio del torneo hanno deciso di inginocchiarsi prima delle partite.

20.58 Fischi e qualche buu sono risuonati nello stadio di Wembley in occasione dell’esecuzione dell’Inno di Mameli prima della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Buu e fischi anche alla lettura della formazione azzurra. Boato all’inno inglese e alla lettura dell’undici dei Tre Leoni.

20.38 Le formazioni a Wembley:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. A disp.: Meret, Sirigu, Acerbi, Cristante, Bastoni, Florenzi, Berardi, Locatelli, Toloi, Bernardeschi, Pessina, Belotti. All. Mancini. Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Phillips, Rice, Shaw; Mount, Sterling; Kane. A disp.: Ramsdale, Johnstone, Grealish, Henderson, Rashford, Mings, Coady, Chilwell, Sancho, Calvert-Lewin, James, Saka, Bellingham. All. Southgate

20.37 Cambia eccome, invece, il ct inglese Gareth Southgate che deve fare a meno dell’acciaccato Foden e decide quindi di schierare una sorta di 3-4-2-1 con Pickford in porta; Walker, Stones e Maguire in una linea di difesa a tre; Trippier e Shaw sulle fasce con Philips e Rice in mediana; sulla trequarti Sterling e Mount alle spalle del bomber Kane. Le formazioni titolari di Italia-Inghilterra.Italia

20.30 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, atterrato a Londra per la finale degli Europei, Italia-Inghilterra, indossa cravatta blu e mascherina blu, colore della nazionale di calcio.

20.07 E’ caos all’esterno dello stadio di Wembley, dove gruppi di tifosi inglesi scatenati stanno provando a entrare senza biglietti per assistere alla finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Nonostante l’intervento degli steward e delle forze dell’ordine, gruppi di facinorosi sono riusciti a rompere il cordone. Nella giornata di ieri la polizia di Londra aveva invitato chi non era in possesso di biglietti di non avvicinarsi allo stadio, un invito evidentemente non ascoltato visto che già dalla mattina erano migliaia le persone nei pressi di Wembley ed era facilmente immaginabile che non tutti erano in possesso del prezioso tagliando.

20.05 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è atterrato a Londra e si dirigerà alla stadio di Wembley per la finale degli Europei, Italia-Inghilterra. Il capo dello Stato è stato accolto dall’ambasciatore Raffaele Trombetta.

19.50 Stesso identico undici con cui l’Italia è scesa in campo contro la Spagna in semifinale. Questa la scelta del ct Roberto Mancini per la finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra. Pertanto Donnarumma in porta; difesa con Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini ed Emerson Palmieri; centrocampo con Barella, Jorginho e Verratti; attacco con Chiesa, Immobile e Insigne.

