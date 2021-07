La Colombia si piazza terza battendo il Perù

L’Argentina in finale di Copa America, dove affronterà il Brasile questa notte al Maracana di Rio de Janeiro, la finale che tutti si aspettavano. Per l’occasione ci saranno ottomila spettatori, circa il 10% della capienza massima dello stadio, per via delle restrizioni dovute al Coronavirus. La sfida si gioca soprattutto tra Messi e Neymar: è la terza finale tra Argentina e Brasile, per ora ad avere la meglio sono stati i verdeoro. Ad arrivare terza è invece la Colombia, che ha battuto ieri per 3-2 il Perù.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata