L'economista: "Società informata, alcuni dicono che potremmo fermarci qui, io voglio andare avanti"

(LaPresse) – “Sta andando bene, ma i numeri non ve li do perché sarà una sorpresa che faremo alla fine”. Così l’economista Carlo Cottarelli a margine dell’evento ufficiale di Interspac a Milano per presentare l’iniziativa di azionariato popolare dei tifosi interisti. “Sta andando bene, alcuni dicono che potremmo fermarci qui, io voglio andare avanti. Il modello del progetto è che ci sono tanti che danno poco, pochi che danno un po’ di più, e poi ci sono come nel Bayern Monaco tre, quattro pillar investment. Il primo passo per essere credibili essendo un’azionariato popolare è essere tanti, per cui vedremo a metà mese dove siamo. Intorno al 20 luglio potrebbe esserci qualcosa. La società è stata informata, per ora stanno a guardare cosa succede” ha concluso Cottarelli.

