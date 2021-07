Rete di Barella al 31', raddoppio di Insigne al 44'. L'Italia sfiderà la Spagna a Wembley il 6 luglio

Gli azzurri di Roberto Mancini volano in semifinale a Euro2020: il Belgio sconfitto per 2-1 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Rete di Barella al 31′, raddoppio di Insigne al 44′. Per il Belgio a segno Lukaku su rigore al 45′.

“Abbiamo meritato di vincere, i ragazzi sono stati straordinari nel gioco, abbiamo sofferto negli ultimi dieci minmuti perchè eravamo stanchi, potevamo fare qualche gol in più. Era una partita aperta, non c’è stata sofferenza, solo alla fine ma perchè avevano speso tanto. Non abbiamo mai sofferto. Noi non avevamo un obiettivo minimo, ma cercare di fare il massimo. Mancano ancora due partite. La Spagna? Adesso godiamoci questa vittoria”. Queste le parole di Roberto Mancini, ct dell’Italia, al termine della sfida conta nei quarti contro il Belgio.

