(LaPresse) -Italia e Belgio pronte in campo all’Allianz Arena di Monaco di Baviera: in palio l’acceso alle semifinali di Euro 2020. Lo stadio tedesco si riempie di tifosi e poco prima del fischio di inizio i giocatori si sono inginocchiati al centro del campo, in sostegno al movimento Black Lives Matter e contro ogni forma di discriminazione. E’ la prima volta che i giocatori Azzurri si inginocchiano tutti insieme prima di una partita, contro il Galles lo avevano fatto soltanto Belotti, Bernardeschi, Emerson Palmieri, Pessina e Toloi. Il Belgio è una delle tre squadre, insieme a Inghilterra e Galles, che si è sempre inginocchiata prima delle partite.

