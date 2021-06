Lotito è già presidente della Lazio, quindi deve vendere il club campano, di cui è co-proprietario insieme al cognato Marco Mezzaroma

(LaPresse) Scade oggi l’ultimatum della Federcalcio a Claudio Lotito per la cessione della Salernitana, neopromossa in Serie A. Lotito è già presidente della Lazio, quindi deve vendere il club campano, di cui è co-proprietario insieme al cognato Marco Mezzaroma. La Bin Zayed International – società di Abu Dhabi – ha presentato un’offerta di circa 60 milioni di euro, affiancata dal fondo lussemburghese Blue Skye. Finora le offerte ricevute non avevano soddisfatto Lotito, pronto anche ad affidare la società a un trust [un soggetto “terzo” che la gestisce fino alla cessione]. Se non si perfezionerà la cessione, la Salernitana non potrà iscriversi al prossimo campionato di Serie A.

