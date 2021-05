Il patron della Lazio a proposito della cessione della società campana

Il presidente della Lazio Claudio Lotito si dice contento per la promozione della Salernitana in Serie A. A proposito del fatto che dovrà cedere la società campana perché non è possibile essere proprietari di due squadre nello stesso campionato commenta: “Ovviamente ci atteremo alle norme”.

