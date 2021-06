Portogallo-Francia 2-2, passano i lusitani

La Germania si qualifica agli ottavi di finale di Euro 2020 con il brivido. I tedeschi pareggiano 2-2 con l’Ungheria a Monaco di Baviera nella terza e ultima giornata del Girone F. Magiari in vantaggio con Szalai all’11’ del primo tempo. Nella ripresa, il pareggio dei tedeschi con Havertz (66′). Ungheria ancora avanti con il gol di Schafer (68′), Goretzka riequilibra i conti all’84’. La nazionale di Marco Rossi è eliminata, ma esce a testa alta.

Agli ottavi anche il Portogallo

Portogallo e Francia hanno pareggiato 2-2 nell’ultima giornata del Girone F di Euro 2020. Risultato che permette ai Bleus di Deschamps, già qualificati per gli ottavi, di chiudere in testa il gruppo. Avanzano anche i lusitani, come terzi, alle spalle della Germania. Nel primo tempo Portogallo in vantaggio al 31′ con il rigore di Ronaldo, pareggio dei transalpini con il penalty di Benzema al secondo di recupero. Nella ripresa la Francia completa la rimonta ancora con Benzema (48′), ma un altro rigore trasformato da Ronaldo pareggia i conti (60′).

