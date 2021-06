L'esponente del governo britannico conferma i programmi dopo l'ipotesi di Draghi di spostare l'evento

(LaPresse) – Il ministro della Salute britannico Matt Hancock ribadisce che la finale degli Europei di calcio è fissata allo stadio londinese di Wembley per l’11 luglio prossimo. La dichiarazione, rilasciata all’emittente Sky News, arriva dopo che il presidente del Consiglio Mario Draghi ha lanciato l’idea di spostare l’evento in un paese dove i contagi Covid non siano in risalita, come sta avvenendo in Gran Bretagna.

