La replica all'ipotesi avanzata dal premier Draghi di non disputare la partita in un paese con contagi in risalita

(LaPresse) Il ministro della Salute britannico, Matt Hancock, ha confermato che “la finale degli Europei si svolgerà a Wembley” come previsto dal programma della manifestazione. Intervenendo a Sky News, il ministro ha replicato all’ipotesi avanzata in queste ore dal premier Mario Draghi e all’ipotesi di Roma come sede, visto l’aumento dei contagi nel Regno Unito a causa della variante Delta.

