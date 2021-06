Era ricoverato a causa dell'attacco cardiaco accusato durante Danimarca-Finlandia di Euro 2020

Il centrocampista della Danimarca Christian Eriksen è stato dimesso dall’ospedale Rigshospitalet di Copenaghen dove era ricoverato a causa dell’attacco cardiaco accusato durante Danimarca-Finlandia a Euro 2020. Lo rende noto su Twitter la stessa Federazione calcistica danese pubblicando anche un messaggio del giocatore.

Christian Eriksen has been discharged from the hospital. More here ⬇️#ForDanmark pic.twitter.com/jzF338XiC1

— DBU – En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 18, 2021