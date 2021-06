"Sono tornato", l'annuncio dell'ex portiere della Juventus

E’ ufficiale il ritorno di Gianluigi Buffon al Parma. “Superman returns”, l’annuncio pubblicato dai canali social del club emiliano, che ha postato un video in cui Buffon – incappucciato – entra al ‘Tardini’ e recupera una scatola sotterrata contenente la divisa del Parma e quella di Superman. “Sono tornato”, l’annuncio dell’ex portiere della Juventus che chiude il video dopo una telefonata con Kyle Krause, in cui il presidente gli dà il “bentornato a casa”.

He is back where he belongs.

He is back home.#SupermanReturns 🔙🟡🔵@gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX

— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) June 17, 2021