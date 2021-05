Il portiere: "Si chiuderà in maniera definitiva questa esperienza"

Gigi Buffon ha annunciato il suo addio, questa volta definitivo alla Juventus: “Penso di aver dato e ricevuto tutto, più di così non credo si possa fare” ha detto in una intervista a Bein Sports. “Siamo arrivati alla fine di un ciclo, è giusto che uno tolga il disturbo” le parole del portiere bianconero che già nel 2018 aveva lasciato la vecchia Signora per tentare l’avventura francese con il Paris-Saint-Germain. Buffon, 43 anni, ha le idee chiare sul suo futuro: “O smetto di giocare a pallone o prendo in considerazione un’esperienza stimolante”.

