Il calciatore dell'Inter è ancora sotto osservazione dopo il malore accusato durante la partita Danimarca-Finlandia a Euro 2020

Christian Eriksen rassicura i tifosi e pubblica una foto dall’ospedale sul suo profilo Instagram. “Ciao a tutti. Grazie mille per i vostri dolci e sorprendenti saluti e messaggi da tutto il mondo. Significa molto per me e la mia famiglia. Sto bene, viste le circostanze. Devo ancora fare degli esami in ospedale, ma mi sento bene. Adesso tiferò per i ragazzi della Danimarca nelle prossime partite. Giocate per tutta la Danimarca”, scrive il centrocampista della nazionale danese e dell’Inter, dal letto dell’ospedale di Copenaghen dove è ancora ricoverato. Il calciatore è in osservazione dopo il grave malore di sabato scorso, durante la partita d’esordio agli Europei della Danimarca contro la Finlandia, quando si è improvvisamente accasciato a terra a causa di un arresto cardiaco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christian Eriksen (@chriseriksen8)

