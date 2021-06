L'invasione a due minuti dal fischio d'inizio. L'uomo, un'attivista di Grrenpeace, è stato arrestato

Paura prima di Francia-Germania, match valevole per la prima giornata del Gruppo F di Euro2020. A due minuti dal fischio di inizio un paracadutista è atterrato in campo scatenando il panico. L’uomo è un’attivista di Greenpeace sul cui paracadute campeggiava un’enorme scritta “kick out oil” (cacciate il petrolio), un gesto plateale per cercare di mantenere alta la soglia dell’attenzione sulle tematiche ambientaliste.

L’invasore durante l’atterraggio ha colpito un dipendente di una delle tv e un’altra persona che è stata poi trasportata in ospedale. Un atterraggio calcolato male evidentemente visto che è passato a pochissima distanza dall’area dei giornalisti e delle riserve della Francia come si vede in un video immortalato dalla tribuna stampa e subito diventato virale sui social. La scena, che ha lasciato interdetti spettatori e addetti ai lavori, non è stata però inquadrata dalle telecamere seguendo le direttive di Uefa e Fifa. L’uomo è stato invece immediatamente arrestato.

OMG!!! Zum Glück ist nichts passiert… Schockstarre… pic.twitter.com/FYcZQFilT9 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 15, 2021

