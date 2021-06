Allo Stadio Parken tutti i supporter si uniscono in un emozionante coro dopo il malore che ha colpito il centrocampista della Danimarca

Momenti di pura emozione allo Stadio Parken di Copenaghen durante Danimarca-Finlandia, uno dei match della prima giornata di Euro2020. Dopo che il centrocampista danese Christan Eriksen si è accasciato al suolo per un malore ed è stato portato all’ospedale, tutti i tifosi presenti allo stadio si sono uniti in un toccante coro di incitamento per il giocatore. “Christian”, hanno urlato a gran voce i tifosi finlandesi. “Eriksen”, hanno risposto quelli danesi. Il giocatore, che milita nell’Inter, ora è fuori pericolo e “ha trascorso una notte tranquilla”, secondo quanto comunicato dai medici. Il match, ripreso dopo una sospensione di due ore, è stato vinto 1-0 dalla Finlandia.

