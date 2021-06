L'attaccante dell'Inter incita il compagno di squadra dopo il malore accusato durante Danimarca-Finlandia

Hanno appena vinto uno scudetto con l’Inter, ora stanno affrontando Euro2020 con le rispettive nazionali. Ma l’amicizia va oltre le bandiere. E così l’attaccante del Belgio Romelu Lukaku ha voluto dedicare il primo dei due gol segnati alla Russia (il match è finito 3-0) al compagno di squadra Christian Eriksen, che due meno di tre ore prima si era accasciato al suolo per un malore durante Danimarca-Finlandia. Il centrocampista, ricoverato in ospedale dopo aver lottato per la vita per 12 minuti, ora è fuori pericolo. “Chris, ti voglio bene”, ha urlato alla telecamera Lukaku dopo la prima rete ai russi. Un messaggio di affetto e di incitamento per l’amico e compagno di squadra nerazzurro.

