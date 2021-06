Il match d'esordio ha ottenuto il 50,7% di share

Italia-Turchia, partita d’esordio degli azzurri per Eur0 2020, in prima serata su Rai 1 ha ottenuto uno share del 50,7% di share. Sono state quasi 13 milioni (12,749 milioni per l’esattezza) le persone che si sono sintonizzate sulla Rai per vedere la partita, vinta 3-0 dagli azzurri.

Il match vinto dall’Italia

E’ successo tutto nel secondo tempo: dopo l’autogol di Demiral sono arrivati quelli di Immboile e poi di Insigne a mettere il sigillo alla partita disputata all’Olimpico. “Godiamoci il momento e che bello vincere davanti al nostro pubblico con una prestazione fantastica di tutti i ragazzi. Enjoy the moment”. Così Roberto Mancini, ct dell’Italia, in un post sul proprio profilo Twitter, dopo il successo nella sfida inaugurale dell’Europeo contro la Turchia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata