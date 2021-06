Il divertente spot della Heineken in vista di Euro 2020 sta già spopolando sul web

(LaPresse) Francesco Totti ad Amsterdam per ricordare agli olandesi il suo famoso “cucchiaio” fatto proprio in Olanda contro il Orange durante i rigori della semifinale degli Europei del 2000. L’idea geniale è contenuta in uno spot dell’Heineken in vista dell’inizio di Euro 2020. L’ex capitano giallorosso gira per la città olandese prendendo in giro tifosi ed ex avversari. Alla fine incontra anche Clarence Seedorf – oltre a Giovanni Van Bronckhorst e Ronald De Boer – già protagonista dello scherzoso battibecco via social. E il siparietto si conclude con un abbraccio tra i due campioni.

