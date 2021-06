Il lungo pensiero del ct alla vigilia del debutto ai campionati europei: "Siamo consapevoli della forza della maglia azzurra e del popolo italiano"

“Cara Italia… “. Inizia così la lunga lettera che Roberto Mancini ha indirizzato al popolo italiano alla vigilia dell’esordio della nostra nazionale a Euro 2020. “La nostra Nazionale, nell’Europeo che inizierà tra poche ore, è consapevole di rappresentare un popolo fantastico e determinato, e per questo io insieme allo staff e ai 26 ragazzi che scenderanno in campo, sfrutteremo tutti i minuti di questa manifestazione per onorare il Paese che rappresentiamo“, continua il nostro commissario tecnico.

“Per questo andremo a giocare questa manifestazione consapevoli della forza della maglia azzurra e del popolo italiano. Onoreremo ogni minuto, scenderemo in campo con la spensieratezza di quando si è ragazzini e si comincia a giocare a calcio, ma anche con la responsabilità di chi rappresenta uno dei Paesi più forti e belli al mondo. Uniti sotto un unico cielo azzurro, con indosso la maglia azzurra, stringiamoci in un unico coro che unisce più di 60 milioni di italiani: FORZA AZZURRI!

