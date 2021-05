L'annuncio della Confederazione sudamericana di calcio, Conmebol, tramite Twitter

A due settimane dal calcio d’inizio la Coppa America non ha un paese ospitante. La Conmebol, l’ente calcistico sudamericano, ha infatti comunicato che il torneo non si disputerà in Argentina a causa dell’aumento dei casi di Covid-19 nel paese. La Coppa America si giocherà tra il 13 giugno e il 10 luglio. Al momento la Conmebol ha spiegato che sta analizzando l’offerta di altre nazioni per ospitare la competizione.

Il comunicato

“La Conmebol informa che, viste le circostanze attuali, ha deciso di sospendere l’organizzazione della Copa América in Argentina”, si legge nel comunicato che poi specifica: “La Conmebol sta analizzando l’offerta di altri Paesi che hanno manifestato interesse a ospitare il torneo continentale”.

La CONMEBOL informa que en atención a las circunstancias presentes ha resuelto suspender la organización de la Copa América en Argentina. La CONMEBOL analiza la oferta de otros países que mostraron interés en albergar el torneo continental. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) May 31, 2021

L’Argentina avrebbe dovuto essere uno dei due Paesi ospitanti della manifestazione. L’altro, la Colombia, è stato scosso nelle ultime settimane da una serie di disordini sociali che hanno causato decine di morti. Gli ultimi in ordine di tempo lo scorso weekend con la morte di 13 persone a Cali. Tra le possibili opzioni al vaglio della Confederazione sudamericana c’è il Cile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata