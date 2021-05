CR7 stende un bilancio della sua avventura italiana e lascia presagire la fine del rapporto con la società bianconera

“Grazie di questo viaggio, ho vinto tutto anche in Italia”. Un post su Instagram di Cristiano Ronaldo lascia l’amaro in bocca ai tifosi del campione portoghese e segna il possibile addio alla Juventus dopo una stagione burrascosa che ha visto la Vecchia Signora guadagnare solo in extremis la qualificazione alla Champions League.

Il messaggio di CR7

“Quest’anno non siamo riusciti a vincere la Serie A, complimenti all’Inter per il meritatissimo titolo. Devo comunque valorizzare tutto quello che abbiamo raggiunto in questa stagione alla Juve, sia in termini collettivi che individuali. La Supercoppa Italiana, la Coppa Italia e il titolo di capocannoniere mi riempiono di felicità, soprattutto per le difficoltà che portano con sé, on in paese dove vincere non è mai facile”. Lo scrive l’attaccante bianconero Cristiano Ronaldo in un post su Instagram tracciando un bilancio di fine stagione. “Con questi traguardi ho raggiunto un obiettivo che mi ero prefissato dal primo giorno in cui sono arrivato in Italia: vincere il campionato, la coppa nazionale, la Supercoppa, il titolo di miglior giocatore e quello di capocannoniere in questo grande paese, con giocatori straordinari, top club e una cultura calcistica personale – ha proseguito CR7 – Ho già detto che non inseguo i record, i record inseguono me. Per chi non capisce cosa intendo, è molto semplice. Il calcio è un gioco di squadra, ma è attraverso i miglioramenti individuali che aiutiamo le nostre squadre a raggiungere i loro obiettivi”.

Spagna, Inghilterra e poi Italia

Perciò sono molto orgoglioso che quanto fatto sia stato ripetuto in questi giorni: campione d’Inghilterra, Spagna e Italia; vincitore di Coppa in Inghilterra, Spagna e Italia; di Supercoppa in Inghilterra, Spagna e Italia; miglior giocatore in Inghilterra, Spagna, Italia; capocannoniere in Inghilterra, Spagna e Italia; più di 100 gol per una squadra in Inghilterra, Spagna e Italia – ha ricordato la stella portoghese – Niente è paragonabile alla sensazione di saper di aver lasciato il segno nei paesi in cui ho giocato e di aver dato gioia ai tifosi delle società che ho rappresentato. Questo è ciò per cui lavoro, ciò che mi muove e ciò pche continuerò a inseguire fino all’ultimo giorno. Grazie a tutti coloro che hanno preso parte a questo viaggio! Stiamo insieme!”. Un messaggio che sa di bilancio finale dell’avventura torinese di CR7, inseguito secondo rumors di mercato dal Manchester United e dal Paris Saint-Germain.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata